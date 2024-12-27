Детский сад на 180 мест построят в ЖК «EVO» в Реутове

Детский сад для 180 малышей построят в Реутове. Соцобъект возведут в рамках строительства жилого квартала «EVO» на Комсомольской улице, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад сможет вместить 8 групп воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Здание общей площадью более 2,5 тыс. кв. метров включит в себя три надземных этажа и один подземный. Внутри будет создано пространство для игр и развития детей. Здесь разместятся просторные залы для торжественных мероприятий и занятий спортом, пищевой блок, медицинский кабинет, спальни и игровые зоны. Территорию сада благоустроят — на ней разместят площадки для игр и занятий спортом, веранды.

ЖК «EVO» расположен в городе Реутов, в районе со сложившейся инфраструктурой. В рамках реализации первой очереди проекта запланировано возведение пяти жилых корпусов с подземными паркингами и коммерческими помещениями на первых этажах.

Вместе с жильем девелопер построит новый корпус школы № 4 на 750 учащихся. Он будет размещен по соседству с новым детским садом.

Всего компания планирует построить 4 детских сада и 2 школы в рамках строительства жилого квартала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.