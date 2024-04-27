Детский сад на 140 мест в ЖК «Люберцы» поставили на кадастровый учет

В ЖК «Люберцы» одноименного округа детский сад на 140 мест поставлен на кадастровый учет. Дошкольное учреждение возвели в рамках комплексного развития территории, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики региона и управления Россреестра по Московской области.

Площадь здания составляет более 2,4 тыс. кв. метров. В новом детском саду запроектировано 6 групповых, в каждой предусмотрена игровая, спальная, раздевалка, буфетная и туалетная комната. Для всестороннего развития детей в здании оборудованы физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога. Здоровое питание обеспечат в пищеблоке на первом этаже, а врачебную помощь окажут в медицинском блоке. Все помещения детского сада полностью укомплектованы и оснащены современным оборудованием.

В жилом комплексе «Люберцы» уже построены и открыты пять детских садов в общей сложности на 1 260 мест, две школы суммарно на 2 200 учеников и инженерно-технологический лицей с углубленным изучением технических дисциплин на 1 100 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.