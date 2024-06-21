Детский сад на 130 мест в Одинцовском округе поставлен на кадастр

В квартале «Семейный» масштабного проекта «Одинград» в Одинцовском городском округе детский сад на 130 мест поставлен на кадастровый учет. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Ранее в апреле этого года здесь был введен в эксплуатацию аналогичный детский сад. Оба дошкольных учреждения в «Семейном» расположены в непосредственной близости друг от друга и выполнены в едином архитектурном стиле. Современные трехэтажные здания рассчитаны на пребывание 260 детей — по 130 мест в каждом. Помимо групповых помещений, в дошкольных учреждениях предусмотрены кабинеты врача, психолога и логопеда, а также музыкальный и физкультурный залы.

В стадии проектирования находится еще один жилой корпус в ЖК «Семейный» с пристроенным детским садом на 100 мест. С учетом детского сада в квартале «Лесной», общая образовательная инфраструктура проекта «Одинград» будет рассчитана на 530 малышей.

Помимо этого, в рамках проекта «Одинград» построят общеобразовательную школу на 1 100 мест в квартале «Семейный». В Подмосковье строительство жилья ведется в рамках комплексного развития территорий. Девелоперы строят максимально удобные и комфортные жилые кварталы, которые включают всю необходимую инфраструктуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.