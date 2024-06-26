Детский сад на 130 мест в Одинцово поставлен на кадастровый учет

Управлением Росреестра по Московской области за кратчайшие сроки осуществлена постановка на государственный кадастровый учет нового детского сада, рассчитанного на 130 воспитанников, расположенного в микрорайоне «Клубничное поле» Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Трехэтажное дошкольное образовательное учреждение общей площадью более 2 тысяч квадратных метров состоит из нескольких функциональных блоков: групповых, административно-хозяйственных, физкультурного и прочего воспитательного назначения. В новом здании предусмотрено размещение детей от 2 до 7 лет. Количество групп — 6 по 20, 25 человек в каждой группе.

На прилегающей территории выполнено комплексное благоустройство с озеленением и оборудованием игровых и спортивных площадок для разных возрастных групп. Кроме того, на объекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«Приоритетной задачей в регионе является развитие социальной инфраструктуры, а также повышение качества и доступности государственных услуг.Новые объекты, включая школы и детские дошкольные учреждения, соответствуют всем современным стандартам. В каждом созданы условия для комфортного пребывания и обучения детей. Развитая инфраструктура Московской области позволит гражданам получать образовательные услуги высокого качества, в шаговой доступности от дома», — отметила заместитель руководителя управления Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.