Детский сад на 130 мест в квартале «Семейный» Одинцова ввели в эксплуатацию

Построен и введен в эксплуатацию детский сад на 130 мест в квартале «Семейный» масштабного проекта «Одинград» в городском округе Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

В этом году также запланирован ввод еще одного детского сада на 130 мест в этом квартале. Оба дошкольных учреждения в «Семейном» будут расположены в непосредственной близости друг от друга и выполнены в едином архитектурном стиле.

Современные трехэтажные здания рассчитаны на пребывание 260 детей, по 130 мест в каждом.

Помимо групповых помещений, в дошкольных учреждениях предусмотрены кабинеты врача, психолога и логопеда, а также музыкальный и физкультурный залы. Территория будет благоустроена: здесь появятся современные игровые площадки, теневые навесы, зоны для прогулок и отдыха. После окончания строительства детские сады будут переданы в собственность муниципалитета.

Каждый из двух детских садов в «Семейном» рассчитан на 6 групп и будет готов к приему детей возрастом от 2 до 7 лет. Также в стадии проектирования находится еще один жилой корпус в ЖК «Семейный» с пристроенным детским садом на 100 мест. С учетом детского сада в квартале «Лесной» общая образовательная инфраструктура проекта «Одинград» будет рассчитана на 530 малышей.

Помимо этого, в рамках проекта «Одинград» компания «Инград» построит общеобразовательную школу на 1 100 мест в квартале «Семейный». Весной 2024 года девелопер приступил к строительству школы.

«Одинград» включает в себя сразу три квартала — «Семейный», «Лесной» и «Центральный». В рамках комплексной застройки возводится также социальная инфраструктура, созданы благоустроенные внутренние дворы. Жители получат полный доступ к единой инфраструктуре всего проекта «Одинград».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.