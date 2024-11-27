Детский сад на 120 мест строят на территории ЖК «Шолохово» в Мытищах

На территории малоэтажного ЖК «Шолохово» в Мытищах ведется строительство детского сада на 120 мест. Соцобъект возводит «СЗ „Новотутинки“ в рамках реализации инвестиционного договора, заключенного с администрацией городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Строительные работы ведутся по графику. В настоящее время на площадке задействовано 25 человек. Завершены монолитные работы, ведутся работы по электроснабжению, отоплению. Строительная готовность объекта — 30%.

Общая площадь детского сада составляет более 3,5 тыс. кв. м, 3-этажное здание рассчитано на 6 групп по 20 малышей, в возрасте от 2 до 7 лет с режимом посещения полного дня. На территории учреждения построят 6 площадок с наборами малых архитектурных форм, а также физкультурную площадку, зону для изучения ПДД с разметкой и оборудованием, навес для хранения санок и колясок. Строительство дошкольного учреждения позволит создать 47 рабочих мест.

ЖК «Шолохово» расположен в окружении лесного массива в городском округе Мытищи. Жилой комплекс состоит из 17 четырехэтажных домов, семь из которых уже заселены. В домах работают магазины, кафе, медицинский центр, аптека, салон красоты и другие коммерческие объекты.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.