Детский сад «Мечта» в Лотошине откроется 1 июня

сегодня в 16:20

В Лотошине на Колхозной улице к открытию готовится отремонтированный детский сад № 15 «Мечта». Жители смогут записать своих малышей в обновленное образовательное учреждение уже с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

«В настоящий момент внутри здания уже выполнена внутренняя отделка помещений, расставлена новая мебель и установлена сантехника», — отметили в сообщении.

Рабочие проводят озеленение прилегающей территории, сборку лестничных маршей для эвакуации, ремонт веранд, пристроенных к зданию, а также монтаж малых архитектурных форм.

Здание детского сада построено в 1982 году. До начала ремонта в детский сад «Мечта» ходили 275 детей.

Открытия очень ждут местные жители. «Я рада, что уже совсем скоро смогу записать сюда своего сына. Надеюсь, что состав преподавателей остался тот же», — поделилась Татьяна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.