Детский сад «Колокольчик» во Фрязине откроют 1 сентября после капремонта

Руководитель фракции «Единая Россия» Александра Киреева, члены фракции Сергей Зак, Константин Русаков, Александр Колодинский и Полина Коновалова совместно с депутатом Московской областной Думы Михаилом Жданом в рамках партпроекта «Новая школа» проверили ход ремонта дошкольного отделения второй школы, расположенного на улице Ленина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Вместе с представителями администрации и жителями партийцы посетили стройплощадку, чтобы лично оценить прогресс. В здании, построенном еще в 1960 году, сейчас кипит работа: около двадцати специалистов трудятся над его преображением.

«На данный момент готовность объекта оценивается в 58%. Подрядчик подробно рассказал о текущем этапе работ. Сейчас строители активно занимаются облицовкой фасада, а внутри здания ведутся работы по чистовой отделке помещений. Параллельно идет ремонт кровли и монтаж современных инженерных систем. Ремонт идет в графике, отставаний нет. Все указывает на то, что обновленный детский сад распахнет свои двери для воспитанников уже к началу нового учебного года», — сообщил Михаил Ждан.

Фрязинские единороссы и сторонники в рамках партпроекта «Новая школа» уделяют большое внимание обеспечению качественной образовательной среды и комфортных и безопасных условий для обучения детей и молодежи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.