Детский сад «Ивушка» в Лосино-Петровском открылся после капитального ремонта

В детском саду «Ивушка» завершили капитальный ремонт корпуса. В ходе работ обновили фасад здания, заменили инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. Провели внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, модернизировали пищеблок, обустроили входную группу и благоустроили прилегающую территорию. Также полностью заменили мебель и оборудование.

Воспитатель Наталья Беляева отметила, что коллектив рад вновь принимать детей в обновленном, уютном и ярком детском саду. Воспитанница Александра Свириденко поделилась, что ей особенно понравились новые игрушки, кровати и площадки.

Детский сад рассчитан на 10 разновозрастных групп для детей от 2,5 до 7 лет. Для развития воспитанников оборудованы музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также музей «Русская изба».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.