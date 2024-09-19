Детский сад для 200 малышей в ЖК «Ильинские луга» Красногорска готов на 75%

Детский сад для 200 малышей готов на 75% в ЖК «Ильинские луга». Девелопер возводит объект в рамках инвестиционного контракта с администрацией городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В настоящее время на строительной площадке ведется монтаж светопрозрачных конструкций, слаботочных систем и систем ХГВС. Идут работы по устройству кровли, фасада, монтажу лифтов. Выполняется благоустройство территории. На площадке задействовано 66 рабочих. Завершить строительство планируется в IV квартале 2024 года.

Общая площадь трехэтажного здания составит более 4,5 тыс. кв. метров. Здесь разместятся 9 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Также оборудуют пищевой блок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда.

На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение: организуют игровые площадки с навесами и отдельные для проведения физкультуры на свежем воздухе. Новый садик будет построен по принципам безбарьерной среды — все входы в здание расположатся на уровне земли.

ЖК «Ильинские луга» находится в 10 км от МКАД по Новорижскому шоссе, в городском округе Красногорск. На территории комплекса запроектирована развитая социальная инфраструктура: 9 детских садов в общей сложности на 2 950 мест, 4 школы суммарно на 6 100 мест, 2 поликлиники и больница, зеленые дворы-парки с современным благоустройством, детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.