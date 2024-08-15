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Детский сад «Дюймовочка» в Мытищах готовится к открытию

На Новомытищинском проспекте округа Мытищи в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования закончены работы в здании детского сада «Дюймовочка». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В ходе капитального ремонта заменена кровля здания и обновлен фасад, а также входные группы, заменены все инженерные сети, поставлено новое сантехническое оборудование и мебель, проведено благоустройство прилегающей территории.

На сегодняшний день производится сборка и расстановка мебели, уборка помещений.

Два двухэтажных корпуса здания детского сада «Дюймовочка» соединены между собой переходом. Площадь здания составляет почти 2 тыс. кв. метров.

Скоро малыши уже смогут пойти в обновленный детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.