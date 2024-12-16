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Детская школа искусств в Ивантеевке заработает после капремонта в январе

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами посетил детскую школу искусств в Ивантеевке. Сейчас на объекте завершаются работы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обновленном здании будут обучаться дети из отделения искусств и художественного отделения. На данный момент число обучающихся составляет 430 человек, после ввода нового здания планируется увеличение учащихся за счет открытия дополнительных дисциплин, таких как хореография и гончарное искусство.

«В здании будут обучаться порядка 700 детей. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура». Планируется, что новый учебный год начнется в январе 2025 года», — поделился Максим Красноцветов.

В завершении рабочего визита в Ивантеевку глава округа посетил Студенческий проезд, где в ноябре специалисты завершили ремонт дороги. Здесь также обновили светофоры. По поручению Максима Красноцветова, специалисты проведут корректировку их работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.