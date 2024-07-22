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Детсад в подмосковном ЖК «Новое Видное» достроят в 2025 г

Главгосстройнадзор Подмосковья совместно с сотрудниками подведомственной строительной лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства и качество используемых материалов при возведении детского сада на в Ленинском городском округе. Объект строят на территории ЖК «Новое Видное», сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь трехэтажного здания, рассчитанного на 350 воспитанников, — 4,4 тыс. квадратных метров, здесь оборудуют 14 групповых ячеек, каждая из них будет включать игровую и обеденную зоны, спальню, раздевалки и санузлы. В детском саду предусмотрены оснащенные физкультурные и музыкальные залы, а также столярная мастерская.

На территории учреждения обустроят игровые зоны с двумя индивидуальными и четырнадцатью групповыми игровыми площадками для детей разных возрастов, спортивная зона будет включать две площадки.

В настоящее время общая строительная готовность объекта — 24%, ведется устройство железобетонных конструкций надземной части. Согласно проекту, детский сад достроят в июле 2025 года.

В ЖК «Новое Видное» параллельно ведется строительство десяти многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.