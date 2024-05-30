сегодня в 18:55

Детсад в Люберцах на 200 мест достроят в IV квартале 2024 г

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства детского сада в городском округе Люберцы. В поселке Вуги возводят корпус дошкольного учреждения, рассчитанный на 200 воспитанников, сообщает пресс-служба ведомства.

Строить детский сад начали в августе 2023 года. Сегодня готов контур здания и внутренние перегородки, ведется устройство внутренних инженерных систем, отделочные работы, установка окон.

Стройготовность объекта — 36%, финал — в четвертом квартале 2024 года.

Площадь трехэтажного здания составит 3,2 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместятся групповые ячейки для самых младших воспитанников, а группы детей 5-7 лет расположат на втором этаже.

Все групповые ячейки оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха, а игровую от спальной зоны будет отделять трансформируемая перегородка. В раздевалках установят сушильные шкафы, а также пеленальные столы — для детей из ясельной группы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.