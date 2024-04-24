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Детсад, школу и амбулаторию построят в закрытом ЖК «Жаворонки Клаб» Одинцова

Новый жилой квартал строят в 23 км от МКАД в городском округе Одинцово, в его составе — девять малоэтажных домов, один из которых уже строится. Еще в двух корпусах открыты продажи, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Первый договор долевого участия заключен сразу после старта продаж в загородном малоэтажном жилом комплексе «Жаворонки Клаб» Одинцовского округа.

Строительство жилья ведется под контролем Главгосстройнадзора, специалисты которого проверяют соблюдение застройщиком обязательных требований Федерального закона 214-ФЗ.

Жилой комплекс сделают закрытым для посторонних в целях обеспечения безопасности жильцов.

На его территории возведут детский сад для 260 малышей, школу на 550 мест, амбулаторию.

В ходе благоустройства оборудуют плейхаб с детскими игровыми зонами для разного возраста, спортивную площадку и зону барбекю.

Завершить строительство первых пятиэтажных домов должны в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.