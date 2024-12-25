Детсад с фасадами в природной цветовой гамме планируется к реализации в Истре

Мособлархитектура одобрила облик дошкольной образовательной организации, которая планируется к строительству в селе Рождествено городского округа Истра, вблизи Рождественского бульвара, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Новый современный детский сад на 232 места выполнен по индивидуальному проекту. Здание переменной этажности — от 2-х до 3-х этажей рассчитано на комфортное размещение 10 групп воспитанников от 2 до 7 лет и порядка 50 человек персонала. Общая площадь здания составит около 3400 квадратных метров», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Завершить строительство нового социального объекта планируется в 2027 году.

В рамках внутренней планировки для каждой групповой ячейки предусмотрены: спальная, игровая, буфетная, раздевальная и туалетная комнаты. Помимо групповых, в здании разместятся залы для занятий физкультурой и музыкой, медицинский блок с процедурной, кабинет логопеда, пищеблок, административные и хозяйственные зоны.

В плане здание имеет форму вытянутого прямоугольника с выступами.

В колористическом решении фасадов дошкольного учреждения предполагается применение спокойной цветовой гаммы с использованием природных оттенков: штукатурки белого цвета, бетонной клинкерной плитки «под кирпич» терракотового и песочного оттенка с естественным градиентом, а также серого керамогранита.

«Визуальным акцентом детского сада станут витражные конструкции с вставками из закаленного стекла красного-бежевого оттенка и цвета слоновой кости, размещенные в уровне лестничных маршей и главной входной группы. Динамику облику придадут разновеликие квадратные и прямоугольные оконные проемы, обрамленные металлическими откосами персикового цвета. Горизонтальные полосы межоконных перебивок добавляют детализации и привносят визуальное разнообразие», — прокомментировала Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области.

Главный вестибюль сделан сквозным, с проходом во внутренний дворик. Входы выполнены с уровня земли, без ступеней и пандусов с учетом организации «безбарьерной среды».

На кровле здания запроектировано цветовое покрытие, формирующее «пятый фасад» здания.

На территории детского сада запланировано комплексное благоустройство. Появятся прогулочные, игровые и спортивные площадки для детей различных возрастов, теневые навесы, место для хранения велосипедов. По проекту будет выполнено озеленение — высадят кустарники, деревья, разобьют газоны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.