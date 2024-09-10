Детсад при школе № 1 открыли в Дрезне Орехово-Зуевского округа после капремонта

В Дрезне Орехово-Зуевского округа после капитального ремонта открылся детский сад при школе № 1. Его внешний вид изменился до неузнаваемости. На каждой входной группе установлен умный домофон с камерой, которая распознает лица. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новым стало все: яркие стены, обновлены игровые комнаты, спальни, санузлы, мебель и игрушки.

Из новинок появились сушильные шкафы, которые за 10 минут справляются с влажной одеждой и обувью. Преобразилась и кухня. Новое оборудование, посуда. Появился пароконвектомат, который сохраняет полезные свойства продуктов. Момент развития детей тоже не отстает.

«Появились хорошие игровые комплексы. Которые позволяют детям развиваться в плане социализации. Дети знакомятся с профессиями. Это позволяет развить воображение, мышление и память. Также есть логопедические группы для детей с нарушением речи. У нас теперь два кабинета логопеда», — говорит старший воспитатель дошкольного отделения Дрезненской МОУ СОШ № 1 Анна Калинина.

За 8 месяцев капитального ремонта здание садика поменялось полностью.

«Были отремонтированы все коммуникации, замена отопительной системы, водоснабжения. Сейчас у нас очень тепло, у нас теплые полы на первом этаже, во всех игровых, во всех спальнях», — рассказывает директор Дрезненской средней школы № 1 Ирина Дегтярева.

Территория садика также преобразилась, установлено освещение по всему периметру и подсветка здания.

Все работы были выполнены в рамках президентской программы капитального ремонта учреждения образования. Теперь в Орехово-Зуевском округе на один современный садик больше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.