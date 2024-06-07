сегодня в 16:07

Детсад, поликлинику и паркинг построят в ЖК «Гранд комфорт» в Жуковском

ЖК «Гранд комфорт», который возводится в Жуковском городском округе по улице Гудкова, в настоящее время готов на 18%. Строители возводят несущие конструкции надземной части здания. Жилой комплекса возводят в рамках реконструкции объекта незавершенного строительства ТРЦ «Атлас парк». Строительство ведется в четыре этапа, на текущий момент реализуются этапы 1 и 2. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

В рамках первого этапа возводится многоквартирный жилой дом общей площадью порядка 32 тыс. квадратных метров, его вместимость — 306 квартир. В 18-этажном доме дополнительно будут два подземных этажа для организации парковки. Первый этаж надземной части займут торговые помещения, аптека и заведения общепита. На прилегающей территории обустроят детскую площадку из экологически чистых материалов с травмобезопасным покрытием и ворк-аут зону.

Строительство жилья ведется под контролем Главгосстройнадзора.

Завершить первый этап строительства планируется в первом квартале 2027 года.

Согласно проекту планировки территории, в ЖК построят четыре корпуса, объединенных двухуровневым подземным паркингом на 1 679 машино-мест суммарно. Также возведут новый детский сад на 289 мест и поликлинику на 79 посещений в смену. Набережную реки Быковка благоустроят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.