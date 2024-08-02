Детсад на 500 мест построят в подмосковном ЖК «1-й Химкинский»

Детский сад на 500 мест с вставками на фасаде из латуни построят на территории жилого комплекса «1-й Химкинский». Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь образовательного учреждения составляет 6,1 тыс. кв. метров. Здание имеет прямоугольную форму. Цветовая гамма фасадов будет выполнена в теплых коричнево-песочных и серых оттенках. Внешний облик украшают ризалиты, напоминающие фрагменты домов со скатными крышами. Главный и второстепенный входы в здание — металлические кассеты латунного цвета.

Для детей будут организованы просторные игровые комнаты, залы для проведения музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с кабинетом логопеда и процедурной, пищевой блок, административные и технические помещения. Территория рядом с детским садом будет благоустроена. Здесь установят игровые и спортивные площадки, организуют зоны для отдыха с теневыми навесами, а также места для высадки пассажиров.

ЖК «1-й Химкинский» — масштабный проект комфорт-класса в квартале Ивакино. Вместе с домами в жилом комплексе построят всю необходимую инфраструктуру: поликлинику со станцией скорой помощи, четыре детских сада суммарно более чем на 1,5 тыс. воспитанников, две школы почти на 3,2 тыс. учащихся, коммерческие объекты, пожарное депо, подземные и многоуровневый паркинг с мойкой и автосервисом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.