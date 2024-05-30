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Детсад на 400 мест построят в Дмитровском округе

Детский сад возведут в Дмитровском округе. Новое учреждение дошкольного образования построят в рамках развития территории жилого комплекса «Мечта» в селе Озерецкое. Застройщик начал работы подготовительного периода, сообщается на сайте администрации горокруга.

Детский сад рассчитан вместить 16 групп общей численностью 400 человек. Здание площадью порядка 5,4 тыс. квадратных метров будет трехэтажным.

На первом этаже будет входная группа с комнатой охраны, медицинский и пищевой блоки, 4 групповые ячейки ранней и младшей возрастных категорий, санитарно-бытовые помещения персонала.

На втором этаже — 6 групповых ячеек младшей и старшей возрастных категорий, музыкальный и гимнастический залы, кладовые, кабинеты преподавателей, санитарно-бытовые и технические помещения.

На последнем этаже обустроят 6 групповых ячеек старшей и подготовительной возрастных категорий, административные, санитарно-бытовые и технические помещения.

Для вертикального сообщения между этажами запроектирован пассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.