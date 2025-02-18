Детсад на 350 мест построят в округе Химки

Мособлархитектура одобрила облик дошкольной образовательной организации, которая планируется к строительству в деревне Юрлово городского округа Химки, сообщает пресс-служба ведомства.

«По проекту новый детский сад общей площадью более 4300 квадратных метров рассчитан на 350 воспитанников. Дошкольное учреждение комфортно разместит 14 групп детей от 2 до 7 лет», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Помимо групповых и кружковых в ДОУ предусмотрены залы для музыкальных и спортивных занятий площадью более 100 квадратных метров, медицинский кабинет, кабинет логопеда, большой пищеблок с холодным и горячим цехами.

Объемно пространственное решение трехэтажного здания сформировано двумя прямоугольными блоками, соединенными между собой.

Проект дошкольного образовательного учреждения отличается лаконичным архитектурным решением. Облицовка наружных стен выполнена в увязке с окружающей застройкой, в сочетании белого, серо-коричневого и графитового оттенка клинкерной плитки под кирпич. Межоконные простенки украшены плитками оранжевого и шоколадного цвета, которые, чередуясь в строгом порядке, создают визуально подвижный и объемный горизонтальный рисунок. Фасады ритмизированы оконными проемами различных конфигураций с нерегулярным шагом. Витражное остекление в зоне входной группы позволяет максимально использовать естественное освещение и придает конструкции легкость.

Пластичность стенам придает заглубление главного входа в цветную нишу выступающего над ним объема второго этажа.

На кровле запроектировано цветовое покрытие, формирующее «пятый» фасад.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство с озеленением. У каждой группы появится отдельная игровая площадка с качелями, горками, развивающими тренажерами и теневыми навесами. Также оборудуют две спортивные площадки, учебно-опытную зону, появится место для проведения общественных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.