Детсад на 350 мест откроют вблизи деревни Коробово Ленинского округа в 2024 году

В преддверии нового учебного года депутаты Мособлдумы следят за строящимися учреждениями образования в своих городских округах. Из года в год самыми долгожданными остаются детские сады. По словам спикера регионального парламента Игоря Брынцалова, всего в Подмосковье в 2024 году свои двери планируют открыть 11 новых дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Количество семей с детьми в Московской области увеличивается, поэтому потребность в детских садах всегда есть. Каждый год мы стараемся открывать не меньше 10 новых объектов и, в первую очередь, там, где в них есть явная необходимость. В этом году на эти цели предусмотрели финансирование — 9 миллиардов рублей, из них 8 миллиардов — из областного бюджета», — отметил председатель Мособлдумы.

В ходе своей рабочей поездки в Ленинский городской округ Игорь Брынцалов вместе с главой Станиславом Каторовым посетил один из садиков, планирующихся к открытию в этом году — в новом жилом комплексе вблизи деревни Коробово. Он станет первым из шести дошкольных учреждений в данном микрорайоне и на сегодняшний день удовлетворит потребности населения в дошкольном образовании.

Как рассказала участникам мероприятия в ходе осмотра объекта замглавы горокруга Вера Попова, садик переменной этажности, современный, выполнен по индивидуальному проекту.

«В строительстве применены именно деревянные материалы, натуральные текстуры. Само здание сформировано таким образом, что множество открывающихся фасадных мест обеспечивают максимальный доступ света в групповые — это делает пространство для детей интересным, свободным для общения, игр и занятий», — отметила Попова.

Сад рассчитан на комфортное размещение 15 групп воспитанников от 1,5 до 7 лет. На сегодняшний день ведется их комплектование — набрано уже более 250 детишек. Кроме того, утвержден необходимый штат сотрудников.

В ходе экскурсии присутствующие отметили, что групповые ячейки — просторные, в каждой есть отдельная спальня, буфет, раздевалка, туалетные комнаты, зоны для игр и занятий.

Для всестороннего развития детей будут функционировать музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога.

На территории при здании сделали прогулочные и спортивные площадки с резиновой крошкой, высадили растения.

«Мы видим прекрасные детские площадки в экостиле, которые разделены не заборами, а небольшими холмиками. Это тоже дорогого стоит, потому что видно: при строительстве коллеги подходили с умом, хотели сделать комфортно и качественно, в первую очередь, для будущих воспитанников учреждения», — подчеркнул Станислав Каторов.

Детский сад войдет в образовательный комплекс «Старт». Его открытие запланировано на сентябрь.

«Самое главное, что строители выполняют все свои обязательства и вовремя сдают необходимый детский сад. Надеюсь, что 1 сентября, в том числе и родители, когда приведут своих детей, будут довольны теми современными решениями, которые здесь воплощены. День знаний станет настоящим праздником для жителей данной территории, тем более что по соседству уже в этом году свои двери откроет большая школа на 1100 мест», — сказал в завершении Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.