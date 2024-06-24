Детсад на 350 мест достроен на 87% в подмосковном ЖК «Измайловский лес»

Детский сад на 350 мест готов на 87% в ЖК «Измайловский лес» городского округа Балашиха. Девелопер возводит дошкольное учреждение в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На площадке полностью завершено устройство монолитного каркаса здания и наружных ограждающих конструкций. Идет монтаж инженерных систем: водопровода и канализации, отопления, электрики, вентиляции. Продолжается монтаж лифтового оборудования и осуществляется благоустройство территории.

В трехэтажном здании смогут разместиться 15 групп. В каждой из них предусмотрены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и туалеты. В здании оборудуют физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, а также медицинский блок и пищеблок с полным циклом приготовления пищи.

В проекте ЖК «Измайловский лес» 13 домов, 12 из которых уже заселены. На территории уже работают два многоуровневых паркинга, третий в процессе строительства. Помимо этого в проекте три детских сада, два из которых уже открылись. Работают школа и поликлиника. На первых этажах жилых корпусов — магазины, кафе и другие полезные сервисы. Рядом с каждым домом расположены уютные дворы-парки с местами для отдыха, детскими и спортивными площадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.