Детсад на 325 мест откроют в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского округа в феврале

В жилом комплексе «Восточное Бутово» Ленинского округа завершено строительство детского сада на 325 мест, который станет в данном микрорайоне шестым дошкольным учреждением. Завершение здесь строительных работ проверил глава Ленинского округа Станислав Каторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

«В детском саду будут функционировать 14 групп, среди которых две группы ясельные для детей от двух до трех лет, что очень актуально для молодых родителей из этого большого комплекса. Здание садика просторное и светлое, соответствующее всем современным стандартам для учреждений раннего образования: группы оснащены необходимой мебелью, проекторами, интерактивными досками и другими удобствами», — сказал Каторов.

Он добавил, что новое учреждение позволит полностью устранить очередь на места в детских садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет в этом микрорайоне.

«На конец 2024 года уже поданы более 150 заявлений на зачисление. Я убежден, что к февралю мы заполним все места и откроем сад, который станет дошкольным учреждением образовательного центра «Лидер». Детям здесь будет комфортно и уютно», — подытожил Каторов.

В 2025 году планируется завершение строительство школ на 1 350 мест в поселке Развилка в ЖК «Римский» и на 1 675 мест в Сапроново в ЖК «Первый Квартал», а также пяти детских садов: в ЖК «Зеленые Аллеи», «Пригород Лесное» и других районах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.