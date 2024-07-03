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Детсад на 250 мест построят в округе Солнечногорск

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по завершению строительства детского сада на 250 мест в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по завершению строительства объекта капитального строительства, поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детского сада на 250 мест по адресу: Московская область, г. о. Солнечногорск, п. Поварово.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.