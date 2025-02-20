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Детсад на 245 мест в ЖК «Союзный» Одинцовского округа готов более чем на 35%

В жилом комплексе «Союзный» Одинцовского округа продолжается строительство детского сада «Кубик». Готовность объекта составляет уже 35%. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 245 воспитанников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Надзор за работами ведут представители Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В настоящее время подрядная организация занимается устройством монолитных конструкций подъемной части здания. В детском саду будет три этажа, а общая площадь составит 4 тыс. кв. метров. Здесь разместятся функциональные классы, спортивные залы, зоны отдыха, кабинеты для танцев, музыкальных занятий и других видов творчества.

Дошкольное учреждение должно открыться в августе 2025 года.

ЖК «Союзный» располагается в 8-м микрорайоне г. Одинцово. Он будет состоять из семи многоквартирных домов комфорт-класса. Помимо детского сада, на территории будут построены торговый центр, крытые паркинги и автостоянки.

Также в перечень инфраструктурных объектов войдут игровые и спортивные площадки, сквер и зоны отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.