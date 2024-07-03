Детсад на 185 мест построят в подмосковном ЖК «Каштановая роща»

В Подмосковье при рассмотрении проектов планировки территорий уделяется особое внимание вопросу социальной инфраструктуры — в проект включаются все необходимые соцобъекты. В жилом комплексе также запланировано строительство еще одного детсада на 350 мест, школы на 1100 учащихся и поликлиники.

В современном дошкольном учреждении будут расположены групповые ячейки на 185 детей. Кроме обычных игровых и спальных комнат, в здании будут также музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок и другие административные помещения, созданные для обеспечения полноценного развития и ухода за детьми. На прилегающей территории появятся площадки с теневыми навесами, зоны для игр и занятий физкультурой.

ЖК «Каштановая роща» расположен в 7,5 км от МКАД в Одинцовском городском округе. Местом притяжения комплекса станет пешеходная улица с расположенным на ней велнес-центром, торговой галереей, фудхоллом и детскими центрами. На первых этажах ЖК откроются магазины, аптеки и другие необходимые для комфортной жизни объекты. Для автомобилистов построят пять многоуровневых наземных паркингов, которые расположатся вдоль Минского шоссе и создадут дополнительный шумовой барьер.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.