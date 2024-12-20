сегодня в 14:13

Детсад на 175 мест возведут в Метрогородке на востоке Москвы

В столичном районе Метрогородок будет возведен новый детский сад, поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данный объект будет возведен девелопером «Брусника» на территории ЖК «Квартал Метроном». Детсад вместит в себя 175 воспитанников.

«Детский сад возведут по адресу: улица Тагильская, владение 6. Сейчас идет освоение участка и ведутся подготовительные работы. Общая площадь объекта составит более 3,5 тыс. кв. м. Завершить строительство планируется в 2026 году, после чего детский сад будет передан городу», — поделился вице-мэр.

На данный момент на объекте, который находится на востоке Москвы, проходит установка ограждений, информационного щита, устройство временных дорог и бытового городка, а также идет монтаж временных инженерных коммуникаций.

«По проекту в здании появятся помещения со спальнями, раздевалками и буфетами. Кроме того, там появятся кабинеты с возможностью зонирования для развивающих и коррекционных занятий с воспитанниками», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Также он добавил, что внутри детского сада разместится физкультурный зал и пищеблок полного технологического цикла.

Кроме этого, на территории вокруг детсада запланировано проведение благоустройства. Тут высадят кустарники, деревья, газоны и установят малые архитектурные формы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, как именно инвесторы столицы занимаются развитием социнфраструктуры на территории города.