Детсад на 170 мест построили в подмосковном ЖК «Серебряные росы»

Детский сад на 170 мест построили в ЖК «Серебряные росы» городского округа Солнечногорск. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь трехэтажного здания составляет около 3 тыc. кв. метров. Для малышей обустроены просторные игровые и спальни, а также музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и врача, помещения для кружковых занятий. На территории детского сада установлены теневые навесы, игровые и спортивные комплексы. Для родителей воспитанников у входа на территорию организовано парковочное пространство.

ЖК «Серебряные росы» расположен в поселке Андреевка в городском округе Солнечногорск. Два 17-этажных дома вмещают 480 квартир различной планировки. На первом этаже предусмотрены помещения для консьержей и колясочные комнаты. Часть площади отведено под коммерческие объекты — магазины, аптеки и службы быта. Во дворе обустроены игровые и спортивные площадки. Жилой комплекс находится рядом с Михайловским прудом, а в 1,5 км расположен народный парк «Живые камни».

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.