Детсад на 130 мест в подмосковном ЖК «Одинград» поставлен на кадастр

В квартале «Семейный» проекта ЖК «Одинград» Одинцовского городского округа детский сад на 130 мест поставлен на кадастровый учет. Дошкольное учреждение возведено в рамках комплексного развития территории, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области.

Площадь трехэтажного дошкольного учреждения 2,4 тысяч кв. метров. Детский сад рассчитан на 6 групп детей возрастом от 2 до 7 лет. Для малышей предусмотрены раздевалки, туалетные комнаты, спальни и просторные групповые помещения. На втором этаже детского сада расположен зал физкультурных занятий и методический кабинет. На третьем — музыкальный зал, кабинеты заведующего, психолога и логопеда. На прилегающей территории оборудованы зоны детских игровых и спортивных площадок, а также проведено озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.