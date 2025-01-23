Детсад капитально ремонтируют в Клину по госпрограмме

Продолжается капитальный ремонт детского сада на улице Гагарина в Клину. Дошкольное отделение лицея имени Дмитрия Ивановича Менделеева обновят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активные работы в детском саду стартовали еще в декабре. Полтора месяца занял демонтаж устаревших элементов. Капитальный ремонт выполняет компания «Атлан Групп», та же, что и в первом отделении гимназии имени Василия Татищева. Ежедневно на объект выходит до 15 человек.

«Демонтированы старые деревянные перекрытия между первым и вторым этажом. Будут демонтированы перекрытия второго этажа и кровли, заменены на железобетонную монолитную плиту, усиленную современную. Завершаются работы по демонтажу старых перегородок. Штукатурка стен. После демонтажа, как раз начнется монтаж перекрытий», — рассказал производитель работ подрядной организации «Атлан Групп» Александр Зиновьев.

Площадь детского сада составляет порядка 700 квадратных метров. Дошкольное отделение на улице Гагарина построили в 1957 году. И с тех пор капитальный ремонт здания не проводился. В ближайшее время рабочие приступят к замене сантехники и электрической проводки.

«Здесь будет вентилируемый фасад, замена всех коммуникаций, а весной начнется благоустройство территории» — отметил подрядчик.

Дошкольное отделение лицея имени Дмитрия Менделеева откроет свои двери для малышей уже 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.