Детсад и школу построят в подмосковном ЖК «Жаворонки Клаб»

ЖК «Жаворонки Клаб» — загородный жилой малоэтажный комплекс комфорт-класса на берегу реки Незнайка в 23 километрах от МКАД по Минскому шоссе. Помимо современных таунхаусов и многоквартирных домов масштабный проект включает развитую социальную инфраструктуру — детский сад на 260 воспитанников, школу на 560 учеников и амбулаторию с отделениями для детей и взрослых. Как сообщил глава муниципалитета, к возведению садика планируется приступить в первом квартале этого года.

«В новом ЖК «Жаворонки Клаб» появятся детский сад на 260 воспитанников и школа на 560 учеников. Завершение их строительства намечено на 2026 и 2027 годы соответственно. Эти современные образовательные учреждения будут созданы по всем актуальным стандартам и после сдачи перейдут в муниципальную собственность», — отметил Андрей Иванов.

Муниципальная амбулатория на 71 посещение в смену разместится в левом крыле административно-бытового комплекса, общая площадь которого составит почти 2300 квадратных метров. В центральной и правой частях здания предусмотрены коммерческие и общественные помещения. Кроме того, проект включает строительство торгового комплекса площадью 8900 «квадратов» с физкультурно-оздоровительным комплексом и обустройство современной парковой зоны на площади 16 гектаров.

«Реализация проектов КРТ — наш стратегический шаг в направлении формирования комфортной, безопасной и современной среды для жизни за городом. Проект жилого комплекса «Жаворонки Клаб» — не исключение. Территория площадью в 30,3 гектара позволяет интегрировать все социальные элементы, необходимые для этой цели, — подчеркнул управляющий партнер ФСК Family Борис Цыркин. — Мы уверены, что такой подход может не только повысить качество жизни непосредственно более 3300 жителей комплекса, но и сыграть важную роль в развитии всего Одинцовского городского округа».

Важно отметить, что в конце декабря инвестор также получил разрешение на ввод головных сооружений: водопроводной повысительной станции, ливневых очистных сооружений и канализационной насосной станции. Очистные сооружения состоят из двух блоков системы очистки поверхностных сточных вод «HELYX» производительностью 150 л/с каждый. Также на территории работает собственная котельная мощностью 14 мегаватт.

Квартирография проекта включает в себя таунхаусы, а также многоквартирные дома с нестандартными форматами квартир: с отдельным входом на первом этаже, а также двухуровневые с панорамными окнами и оборудованным выходом на кровлю. Также в «Жаворонки Клаб» проектом предусмотрены закрытые дворы с детскими площадками и зонами отдыха, спортивный зал с детской комнатой и благоустроенная набережная.

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