Детсад для 250 малышей появится в подмосковном Поварово

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск возводят детский сад на 250 воспитанников. Строители укрепляют фундамент и вертикальные конструкции методом армирования, заливают бетон, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание будет состоять из трех этажей. Его площадь превысит 4,2 тыс. кв. метров. Внутри предусмотрены колясочная, пункт охраны, медблок, пищеблок, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и подсобные помещения. Детский сад вместит 10 групп, включая две ясельные.

Территорию комплексно благоустроят: установят игровые и физкультурные площадки, проведут уличное освещение и озеленение.

На стройплощадке работают 24 человека и три единицы техники. Подрядчиком выступает «Агрострой».

«Дошкольное образовательное учреждение строят на улице Советской в поселке Поварово. Это важный и востребованный социальный объект, который ждут жители. Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву и правительству за помощь в развитии социальной инфраструктуры округа», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Объект строят по госпрограмме за счет бюджета Московской области. Завершение строительно-монтажных работ запланировано к сентябрю 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.