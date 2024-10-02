Детсад для 225 малышей в ЖК «Новоград Павлино» Балашихи поставили на кадастр

Детский сад для 225 малышей в Балашихе поставлен на кадастр. Соцобъект расположен на территории ЖК «Новоград Павлино». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Новый детский сад — четвертый образовательный объект в составе ЖК: в комплексе уже работают два дошкольных учреждения на 150 и 151 место соответственно, а также школа для 1600 учеников.

Здание рассчитано на 10 групповых помещений, каждое включает спальню, буфетную, раздевалку, туалетные комнаты и помещения для проведения игр, занятий и приема пищи. Для активных занятий спортом оборудованы физкультурный зал, для пения — музыкальный, а для различных дополнительных активностей — кружковые. Предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты, кабинет психолога и логопеда. При входе разместили помещение для временного хранения колясок. На огороженной территории выполнили комплексное благоустройство и озеленение. Для прогулок на свежем воздухе создали 10 индивидуальных площадок с игровым оборудованием и защищающими от солнца и осадков теневыми навесами.

ЖК «Новоград Павлино» находится в городском округе Балашиха, в окружении трех лесопарков — Павлинского, Салтыковского и Ольгинского. Современный квартал в Балашихе включает дома до 22 этажей, зеленые дворы для прогулок, многоуровневые паркинги. В жилом комплексе запланировано 5 детских садов и 2 школы, откроется своя поликлиника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.