Детсад для 220 малышей в ЖК «Героев» Балашихи поставили на кадастровый учет

Детский сад для 220 малышей поставили на кадастровый учет. Соцобъект расположен на территории жилого комплекса «Героев» городского округа Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь современного дошкольного учреждения составляет более 3 тыс. кв. метров. Здание детского сада включает в себя один подземный и три наземных этажа. Пространство оснащено всем необходимым для комфортного пребывания и всестороннего развития детей. На прилегающей территории воспитанников ждут игровые и спортивные площадки.

Жилой комплекс «Героев» — это современное благоустроенное пространство, расположенное в непосредственной близости от Ольгинского лесопарка. Здесь уже функционирует детский сад для 250 малышей и ведется строительство школы, рассчитанной на 1320 учеников.

В рамках ЖК «Героев» формируется образовательный кластер, который позволит создать комфортные условия для обучения и воспитания детей разного возраста. В 2024 году жилой комплекс был удостоен золотой награды в номинации «Лучший ЖК Московской области» по версии конкурса «ТОП ЖК-2024».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.