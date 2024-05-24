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Дети из ЖК «Пятницкие кварталы» Красногорска 1 сентября пойдут в новую школу

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства школы в ЖК «Пятницкие кварталы» в городском округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Образовательное учреждение возводят по нацпроекту «Образование» на территории ЖК «Пятницкие кварталы» вблизи деревни Сабурово.

Строительство четырехэтажного здания площадью более 15 тыс. кв. метров стартовало в июле 2023 года, финал — в августе 2024 года. На сегодняшний день строительная готовность объекта по оценкам инспекторов ведомства составляет 75%. Рабочие ведут отделку помещений, устройство внутренних и наружных сетей, инженерных систем и благоустройство территории.

Школа рассчитана на 825 учеников младших, средних и старших классов. Помимо специализированных классов, в школе оборудуют четыре мастерских, библиотечно-информационный центр, два многофункциональных спортивных зала, центр инициатив, актовый зал на 300 мест, столовую, блок дополнительного образования.

На территории учебного заведения разместятся физкультурно-спортивная зона с площадками для подвижных игр, учебно-опытная и хозяйственная зоны, места отдыха для учащихся, а также площадка для общешкольных мероприятий.

Первых учеников новая школа примет уже 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.