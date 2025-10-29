Десятков: подземный пешеходный переход появится на городском вокзале Лихоборы

Проектирование подземного пешеходного перехода через ж/д пути МЦК рядом со станцией МЦД Лихоборы пройдет в рамках государственного контракта, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Объект обеспечит пешеходную связь столичных районов Западное Дегунино и Тимирязевский.

«Новый подземный пешеходный переход построят в рамках развития городского вокзала Лихоборы. Переход под путями Московского центрального кольца обеспечит доступ от жилых домов со стороны Большой Академической улицы и Дмитровского шоссе к станции третьего Московского центрального диаметра Лихоборы. Его протяженность составит 90 метров, он будет оборудован лестничными сходами и лифтами», — прокомментировал Десятков.

В рамках создания транспортной инфраструктуры городского вокзала Лихоборы, кроме пешеходного перехода, планируется возведение отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции для городского транспорта, а также плоскостного перехватывающего паркинга.

