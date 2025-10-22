Десятков: пешеходные переходы на Сельскохозяйственной улице готовы на 80%

В рамках глобального проекта развития улично-дорожной сети на улице Сельскохозяйственной ведется строительство искусственных сооружений, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Василий Десятков.

Проект включает в себя возведение мостовых сооружений через реки Лихоборку и Яузу, создание внеуличных пешеходных переходов, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, а также реконструкцию ул. Сельскохозяйственной, Вильгельма Пика и Декабристов.

«Общая протяженность дорог по проекту составляет почти 6 км. Помимо дорог, запланировали еще 5 пешеходных переходов. Реализация проекта подходит к концу, готовность пешеходных переходов превышает 80%», — прокомментировал Десятков.

Известно, что в рамках строительства пешеходных переходов проходит монтаж оборудования, включая лифтовое, а также ведутся отделочные работы. На сегодняшний день продолжаются работы по устройству дорожного полотна, переустройству и возведению инженерных коммуникаций, строительству пешеходных переходов, сооружению остановочных павильонов наземного городского пассажирского транспорта и светофорных объектов.

Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность и внутриквартальную связанность районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково Северо-Восточного административного округа Москвы, а с учетом реализации смежного путепровода через ж/д пути, соединяющего улицу Костромскую и Юрловский проезд, будет создана новая транспортная связь на участке от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что путепровод, строящийся над грузовой железнодорожной веткой между улицей Костромской и Юрловским проездом, готов на 90%.