Десятков: на вокзале Серп и Молот ведется сооружение зала для пассажиров

На городском вокзале Серп и Молот продолжается устройство металлоконструкций конкорса — большого зала, предназначенного для организации потока пассажиров, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Вокзал возводят на границе районов Лефортово и Таганский.

«Сейчас на будущем городском вокзале Серп и Молот ведутся работы по устройству металлоконструкций распределительного зала для пассажиров, продолжаются работы по отделке гранитом двух платформ, а также идет сборка металлоконструкций лестничных сходов. На данный момент его готовность превышает 50%», — отметил Десятков.

В рамках проекта тут планируется возвести надземный вестибюль со сходами на платформы, реконструировать существующий подземный переход под ж/д путями и построить новые платформы с навесами.

Вокзал будет оснащен лифтами, эскалаторами. Помимо этого, строители учтут потребности маломобильных групп населения.

В будущем здесь создадут полноценный транспортный хаб. Он объединит МЦД-4, МЦД-2 и две станции метрополитена — «Площадь Ильича» Калининской линии и «Римская» Люблинско-Дмитровской линии.

«Скоро на месте устаревших платформ будет создана комфортная и современная инфраструктура, отвечающая стандартам московского транспорта. Платформы будут оснащены навесами, а подземный переход под железнодорожными путями будет реконструирован и оборудован лифтами, благодаря чему он станет доступнее маломобильным пассажирам. Кроме того, появится единый навес, который обеспечит пересадку по типу „сухие ноги“ между метро, МЦД и остановками наземного транспорта», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании московского городского вокзала Серп и Молот.