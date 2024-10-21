Десятков: на северо-востоке Москвы строят путепровод и подземный переход

На северо-востоке столицы реализуется проект развития улично-дорожной сети протяженностью 3,4 километра, а также строительства путепровода и подземного пешеходного перехода, рассказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

На первом этапе будет построена и реконструирована улично-дорожная сеть общей протяженностью 3,4 км, в том числе путепровод длиной 135 м. На втором — подземный пешеходный переход в створе д. 15Б, ст. 3, по ул. Римского-Корсакова.

«Полностью завершить проект мы планируем в 2026 году. Сейчас ведутся работы по устройству улично-дорожной сети, подпорных стен путепровода, переустройство инженерных коммуникаций, строительство подземного пешеходного перехода. Строительная готовность — около 8 процентов», — отметил Василий Десятков.

Кроме того, планируется построить проезд № 5003 по две полосы в каждом направлении протяженностью 735 м с учетом вышеуказанного путепровода через промышленную ж/д ветвь.

Реализация проекта улучшит транспортную доступность районов Отрадное, Алтуфьевский, Бибирево, а также разгрузит прилегающую местную улично-дорожную сеть, используемую в качестве альтернативного маршрута для объезда.