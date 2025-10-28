Десятков: лучевой надземный пешеходный переход появится на севере Москвы

сегодня в 11:33

Возведение надземного пешеходного перехода лучевого типа ведут на пересечении трех крупных улиц столицы: Коровинского шоссе, Талдомской улицы и улицы 800-летия Москвы, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков.

Новый надземный пешеходный переход разместят на границе двух районов: Западное Дегунино и Дмитровский.

«Общая протяженность пролетных строений надземного пешеходного перехода составит почти 200 м. Сейчас идут работы по возведению монолитных конструкций башенных опор. Произвели монтаж четырех из шести металлоконструкций пролетных строений. Переход оборудуют лифтами. Строительство объекта планируют завершить в следующем году», — сказал Десятков.

Надземные пешеходные переходы лучевого типа представляют собой несколько прямолинейных участков, сходящихся в одном месте. Конструкция позволяет располагать сходы в разных местах, не размещая их на одной линии. Такие переходы удобны в местах сопряжения нескольких улиц.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в 2026–2028 годах сдадут в эксплуатацию более 283 км дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.