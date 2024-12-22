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Десятков: диспетчерскую для наземного транспорта построят около вокзала Лианозово

Рядом с городским вокзалом Лианозово, в состав которого входят одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии метро и МЦД-1, построят здание диспетчерской для обслуживания наземного городского транспорта, заявил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

На данный момент специалисты завершили разработку котлована, ведется устройство монолитных конструкций стен подземной части здания.

«Работы развернуты вдоль Дубнинской улицы на площади 1,3 тысячи квадратных метров, площадь самого объекта составит около 500 кв. м. Расширение создаваемой инфраструктуры приводит к увеличению штата сотрудников обслуживающих служб, а новое здание диспетчерской позволит обеспечить для них комфортные условия труда», — уточнил Десятков.

В техническом подполье появится водомерный узел, венткамера, индивидуальный тепловой пункт и кладовая для хранения уличного уборочного инвентаря. На первом этаже основную площадь займут служебные комнаты, помещения для приема пищи, проведения медосмотра, отдыха водителей, санузлы и душевые.

«Весь строительный цикл объекта находится под контролем Мосгосстройнадзора. За это время состоялось два контрольно-надзорных мероприятий», — прокомментировал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее градоначальник рассказал о ходе строительства второго вестибюля станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро.