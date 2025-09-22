Десятков: более 8 тыс т стали использовано для моста Академика Королева

Для сооружения нового моста Академика Королева через Москву-реку было использовано в сумме более 8 тыс. тонн стали, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков.

Фото - © Фото: Дарья Колеватова, пресс-служба Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Фото - © Фото: Дарья Колеватова, пресс-служба Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы

Мост был открыт для автомобилистов 9 сентября.

«Торжественной церемонии открытия моста Академика Королева предшествовали почти 3 года кропотливой работы. Ее итогом стало сооружение с подходами в насыпи с цельнометаллическим пролетным строением комбинированной системы, включающим в себя арку с ездой посередине. Укрупнение металлоконструкций осуществляли на стапелях, расположенных на левом берегу Москвы-реки в районе Шелепихинской набережной. Масса всего мостового сооружения составила 8476 т», — подчеркнул Десятков.

Застройка многоэтажными жилыми комплексами, плотная сеть городских коммуникаций, автомобильное движение по прилегающим улицам и магистралям, а также круглогодичное судоходство определили ход и методы строительства объекта.

Русловую часть арочного пролетного строения монтировали способом продольной надвижки с использованием вспомогательных опор, расположенных в границах временных полуостровков в акватории Москвы-реки. Размещение этих полуостровков ограничило ширину судового хода до 60 м на период строительства, но при этом навигация не прекращалась.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение транспорта по мосту Академика Королева. В увязке с открытым в 2024 году мостом в створе улицы Мясищева обеспечена прямая транспортная связь между территориями Мневниковской и Филевской пойм с дальнейшим выходом на Шелепихинское и Звенигородское шоссе.