Депутаты Сергиево-Посадского округа вышли с инициативой расширить ремонт в школе № 18

Депутаты Сергиево-Посадского округа вышли с инициативой расширить ремонт в школе № 1. Во время осмотра обсудили возможность дополнительно отремонтировать подход к школе — заасфальтировать и поменять бордюры, а также привести в порядок цоколь внутреннего дворика, передает пресс-служба администрации городского округа.

В учебном заведении уже идет ремонт: обновляют крыльцо с заменой кровельного покрытия на козырьке, ступени, асфальтируют внутренний дворик, меняют остекления на 3 этаже здания начальной школы. На объекте побывали депутат окружного совета Алексей Владимирович Вохменцев, замглавы Сергиево-Посадского округа-начальник управления образования Ольга Константиновна Дударева и советник главы Артур Альбертович Багдасаров.

«Сегодня поставили себе новую задачу. Наш глава Дмитрий Александрович Акулов поддержал предыдущее решение, пошел навстречу, деньги были найдены. Сейчас доработаем следующие моменты. И я думаю, 1 сентября будет не стыдно перед нашими родителями, перед нашими учениками, перед преподавателями», — говорит Алексей Владимирович Вохменцев, депутат окружного совета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.