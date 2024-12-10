Депутаты проверили ремонт в будущем хирургическом корпусе больницы Можайска

Стартовал первый этап капитального ремонта. Всего на объекте трудятся 20 рабочих. Планируется, что до конца ноября этот этап будет завершен. Строительная бригада уже выполнила более 50% демонтажных работ — удалены стены и перегородки, открыт доступ к коммуникациям для их последующей замены. По планам — оставить только несущие конструкции, все остальное будет полностью переделано.

Далее специалистами будет произведена заливка новых полов, строительство стен и перегородок, устройство новых потолков. Заменены будут дверные и частично оконные блоки. Полностью обновятся и инженерные коммуникации: трубопроводы системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, оконечные приборы, радиаторы.

Электрики установят новые светильники, розетки, выключатели, а также полностью обновят сети электроснабжения аварийно-пожарной сигнализации.

Капитально будет отремонтирован фасад, входные группы, кровля, укреплен фундамент, обеспечен доступ маломобильных групп населения, проведено благоустройство прилегающей территории.

«Все будет выполнено по единому стандарту стационара. Медики хирургии, травматологии, реанимации и гинекологии с нетерпением ждут окончания ремонта. Это будет уникальный корпус, где будет собраны все отделения хирургического профиля вместе с приемным отделением», — отметил главный врач Можайской больницы Максим Чуркин.

По словам депутата Вшивцева, контроль строительства и ремонта объектов здравоохранения — приоритетное направление работы партии «Единая Россия» в рамках исполнения народной программы, составленной на основе почти 2,5 млн предложений и обращений жителей страны.

Ремонт здания производится по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет регионального бюджета. Здесь будет современный стационар, где расположатся отделения хирургии, травматологии, гинекологии и реанимации.

Данная программа реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлена на улучшение качества оказания медицинской помощи, создание комфортных условий для пациентов и персонала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.