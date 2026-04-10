Депутаты проверили капремонт колледжа в Химках
Депутаты городского округа Химки 7 апреля проинспектировали ход капитального ремонта колледжа «Подмосковье» и оценили изменения после предыдущего визита. Они осмотрели здание и обсудили с подрядчиком благоустройство территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В проверке приняли участие депутаты Юлия Мамай, Галина Болотова, Валентин Герасимов, Александр Васильев, Надежда Смирнова и Руслан Шаипов. Они оценили текущее состояние объекта и внесли корректировки по благоустройству по просьбам родителей студентов.
«Капитальный ремонт колледжа — важный этап в развитии профессионального образования Химок. Держим ход работ на постоянном контроле. Сейчас внесли по просьбе родителей учеников некоторые пожелания», — подчеркнула Юлия Мамай.
В здании завершены основные работы по внутренней отделке и монтажу инженерных систем. Для безопасности установлены кнопки автоматического вызова спецслужб. Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы.
Параллельно благоустраивается прилегающая территория. В мае планируется завершить асфальтирование, озеленение и обустройство зоны отдыха. Ожидается, что студенты начнут обучение в обновленном здании уже в новом учебном году.
«Мы последовательно выполняем обязательства. Капремонт колледжа «Подмосковье» — наглядный пример этой работы. Наша общая задача — сделать все, чтобы уже в новом семестре студенты и преподаватели занимались в современных, комфортных условиях», — отметил Руслан Шаипов.
За последние пять лет в Химках построили две школы в кварталах «Солнечная Система» и «Маяк», а также детские сады в Рузино, Ивакино и Юрлово. Проведен капитальный ремонт школы №8, лицея «Наследие», «Кадетского корпуса» и корпуса гимназии №23.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.
Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.