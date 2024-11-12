Депутат Вщивцев ознакомился с процессом строительства бассейна в центре «Ясенки»

Фото - © Строители заверили, что проект движется с опережением установленного графика и что его сдача будет раньше установленного срока./Ирина Паленова

Возведение бассейна в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» осуществляется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В ходе рабочей поездки депутат, зампредседателя комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Владимир Вщивцев посетил стройплощадку, где создается объект площадью 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Во время визита Владимир Вщивцев акцентировал внимание на значимости данного объекта и оценил темпы строительных работ.

«Бассейн станет важным дополнением к существующим программам по реабилитации инвалидов и ветеранов, предлагая современные условия для водной терапии и аквафитнеса. Создание комфортной и доступной среды — первоочередная задача, способствующая улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями», — отметил депутат.

Кроме того, парламентарий пообщался с рабочими и руководством проекта, интересуясь ходом работ и используемыми материалами. Строители заверили, что проект движется с опережением установленного графика и что его сдача будет раньше установленного срока.

В завершение встречи депутат выразил уверенность, что бассейн станет одной из визитных карточек центра «Ясенки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 7 тыс. человек проходят реабилитацию в подмосковных центрах ежегодно.

«У нас есть пансионат в Ясенках. Это Новая Москва. Мы его модернизируем сейчас. Главный смысл в том, что мы оснастим оборудованием этот центр», — рассказал Воробьев.