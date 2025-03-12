Депутат Сергей Колунов отчитался о ходе строительства и капремонта социальных объектов в Красногорске

Депутат Сергей Колунов продолжает отчётную кампанию за свою работу в 2024 году. На встрече с жителями Красногорска он поделился итогами мониторинга строительства и капитального ремонта социальных учреждений, который проводился в рамках народной программы «Единой России» на протяжении последних 12 месяцев, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале .

Образование

Команда Колунова контролировала ремонтные работы в четырёх школах 120-го округа, рассчитанных на 3169 учащихся. Также под наблюдением депутата велось строительство шести новых образовательных учреждений на 7425 мест. Среди них — образовательные центры «Лидер», «Сабурово», «Отрада» и «Полёт», которые были своевременно открыты к началу учебного года. В настоящее время продолжается контроль за капитальным ремонтом здания детской музыкальной школы им. Наседкина, а также за строительством школы и детского сада в микрорайоне Лесобережный.

Здравоохранение

Сергей Колунов совместно с главой округа Дмитрием Волковым регулярно инспектировал ход строительства Московской областной детской больницы, которая открыла свои двери в августе 2024 года. Продолжается мониторинг строительства поликлиник в жилых комплексах «Ильинские луга» и «Новая Рига», а также возведение пристройки к Нахабинской поликлинике.

Депутат подчеркнул, что все объекты находятся под постоянным контролем, и команда продолжает работать над выполнением задач, поставленных в рамках народной программы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.