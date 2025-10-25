Депутат разъяснил права на проживание в квартире после смерти собственника

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев разъяснил права граждан на проживание в квартире после смерти собственника, сообщает ТАСС .

Согласно законодательству, до момента оформления наследства право проживания сохраняется за зарегистрированными жильцами, наследниками по закону или завещанию, а также родственниками, занимающимися оформлением документов.

Особой защитой пользуются несовершеннолетние дети, супруги и пожилые родители умершего, которых невозможно выселить до решения вопроса с наследством. Нетрудоспособные иждивенцы, проживавшие с собственником не менее года, наследуют наравне с другими наследниками.

Квартира не может быть опечатана из-за споров между наследниками, а управляющая компания не вправе самостоятельно выселять зарегистрированных жильцов.