Депутат ответил, как заставить соседей убрать водосток с чужого участка

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что водосток не должен быть направлен на соседний земельный участок. По его словам, заставить владельца убрать водосток можно через суд, сообщает NEWS.ru .

Парламентарий отметил, что если водосточная система направлена на соседский земельный участок и вызывает повреждения, то это нарушение следует исправить. В первую очередь Чаплин порекомендовал направить соседу официальное письмо с просьбой устранить проблему.

Также следует установить разумный срок для выполнения необходимых работ и предупредить о намерении обратиться в судебные органы, если ситуация не изменится. В письме надо четко указать, что при отсутствии принятия мер со стороны соседа, ему придется удалить водосточные конструкции, если они не соответствуют действующим строительным нормам.

Если сосед не отреагирует на требование, следующим шагом будет подача иска в суд, подчеркнул законодатель.

Письменное обращение станет весомым доказательством того, что гражданин пытался разрешить ситуацию мирным путем, и окажет помощь в суде, добавил Чаплин. По его мнению, чужая система водостока может создать значительные проблемы, особенно в условиях таяния снега или во время осенних ливней.

Если участок пострадал из-за проблем с водостоком (например, они привели к гниению бани или яблони), то это также может стать основанием для требования компенсации от соседа. Суд, скорее всего, займет сторону пострадавшего, заключил депутат.